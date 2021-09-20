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العناية الإلهية تنقذ قائد سيارة من الموت بالمريوطية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 06:53 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة نصف نقل ومرافقه من الموت إثر سقوط السيارة بترعة المريوطية جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة نصف نقل بالترعة المشار إليها دائرة مركز البدرشين.

وتبين بالفحص أنه أثناء سير سائق سيارة نصف نقل بيضاء تابعة لمديرية التربية والتعليم مُحملة بكتب دراسية كانت في طريقها إلى الاداره التعليميه بالبدرشين، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلابها بالترعة.

وأسرع المارة لإنقاذ السائق ومرافقه قبل الغرق، وإخطار مسؤولي الحي للدفع بالمعدات اللازمة لانتشال حطام السيارة من الترعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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