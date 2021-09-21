12 اختصاصا للجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب.. اعرفها

تعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيسي للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.





وتستعرض " الفجر " اختصاصات لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

• شؤون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.





• الصحافة المطبوعة والرقمية.





• الإعلام المسموع والمرئى.





• الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.





• ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.





• الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.





• الملكية الفكرية.





• الخدمات الثقافية.





• الآثار.





• الفنون والآداب.





• التشريعات الخاصة بالإعلام والثقافة والآثار.





• المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.



