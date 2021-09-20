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"صحة أسوان" تنظم ندوة عن التأمين الصحي الشامل بالغرفة التجارية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
واصلت إدارة الإعلام بمديرية الشؤون الصحية في أسوان، اليوم الاثنين، أنشطة التوعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.

حيث تم عقد ندوة تعريفية عن المنظومة مع العاملين بمقر الغرفة التجارية لمحافظة أسوان، وتضمنت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات.

وقد أشرف علي عقد الندوات احمد عطية مدير الاعلام بالمديرية ومنسق فريق التوعية والاعلام، ود. هبة الله حجاجي عضو فريق التوعية والاعلام، وبالتعاون والتنسيق مع "أحمد أبو الفتوح" مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تُعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك من خلال 112 وحدة صحية ومركز طبي سيتم تطبيق المنظومة بها، بالإضافة لعدد 11 مستشفى على مستوي محافظة أسوان.
"صحة أسوان" تنظم ندوة عن التأمين الصحي الشامل بالغرفة التجارية
"صحة أسوان" تنظم ندوة عن التأمين الصحي الشامل بالغرفة التجارية
"صحة أسوان" تنظم ندوة عن التأمين الصحي الشامل بالغرفة التجارية
"صحة أسوان" تنظم ندوة عن التأمين الصحي الشامل بالغرفة التجارية
"صحة أسوان" تنظم ندوة عن التأمين الصحي الشامل بالغرفة التجارية
"صحة أسوان" تنظم ندوة عن التأمين الصحي الشامل بالغرفة التجارية
"صحة أسوان" تنظم ندوة عن التأمين الصحي الشامل بالغرفة التجارية
"صحة أسوان" تنظم ندوة عن التأمين الصحي الشامل بالغرفة التجارية

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