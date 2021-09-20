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البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بزورقين مفخخين في ميناء التليفون

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
أدان البرلمان العربي، اليوم الإثنين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية القيام بهجوم إرهابي باستخدام زورقين مفخخين في ميناء الصليف المطل على البحر الأحمر، والذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بنجاح.

وأكد البرلمان العربي أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية القيام بهذا الهجوم يُعد عملًا إرهابيًا يمثل تهديدا للملاحةالبحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، واستمرار لانتهاك ميليشيات الحوثي لاتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة، الأمر الذي يستوجب موقف دولي حازم للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواءًا كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولًا.

وعبر البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على هزيمة الإرهاب ودحر الجماعات الإرهابية، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.

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