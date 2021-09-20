إصابة جمال موسيالا في تدريبات بايرن ميونخ

أفادت تقارير إعلامية بأن نجم بايرن ميونخ الشاب جمال موسيالا قطع تدريبه مع النادي البافاري اليوم الاثنين وخرج مصابا.





وكتب الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية أن موسيالا (18 عاما) خرج من التدريب بعد تعرضه لعرقلة متجها إلى المقصورة حيث كان يضع شريطا لاصقا على مفصل الكاحل وكان يمشي بعرج.





وسبق ذلك تعرض الحارس البديل سفن أولريش للإصابة جراء تصادم في كرة مشتركة مع أحد اللاعبين، ولم ترد معلومات أكثر تفصيلا بعد عن طبيعة إصابة هذين اللاعبين.