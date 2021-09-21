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عمرو دياب يستعد لطرح أغنيته الجديدة "ٱذواق"

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:23 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
ولاء عبد الناصر

يستعد المطرب عمرو دياب لطرح أغنيته الجديدة، بعنوان "أذواق"، حيث تم طرح البوستر كتشويق.

وحاز البوستر الرسمي لأغنية أذواق، على العديد من الإعجابات والتعليقات، التي جاءت كالتالي "منتظرين الهضبة".


وكانت قد أثارت حفلة، عمرو دياب، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

ومن المقرر أن يقيم عمرو دياب في منتصف أكتوبر المقبل، حفلا في مدينة العقبة الأردنية المطلة على البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن عدد المقاعد المتاحة في الحفلة تبلغ 4000 مقعد.

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