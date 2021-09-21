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محمد علي رزق يكشف لـ"الفجر الفني" عن أعماله الفنية الجديدة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:25 ص
محمد علي رزق
محمد علي رزق
ولاء عبد الناصر
كشف الفنان محمد علي رزق عن الخطط الفنية التي يستعد لها خلال الفترة المقبلة، حيث يعيش حالة من النشاط الفنى.

وقال محمد علي رزق لـ"الفجر الفني": "حالياً انتهيت من مسلسل "الحرير المخملي" , وأيضاً انتهيت من تصوير فيلم " معالي ماما " مع الفنانة بشرى , وأيضاً فيلم " المحكمة " مع الأستاذ المخرج محمد أمين".

وتابع "كما أشارك كضيف شرف فى مسلسل " الفرح فرحنا " مع معتز التوني، وأشارك بحلقتين فى المسلسل , ومازال يُعرض علي بعض الأعمال الأخري".

يذكر أن محمد على رزق، شارك في الموسم الدرامى الرمضاني المنقضى في مسلسل "ضل راجل"، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس ، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

الكلمات المفتاحية

نرمين الفقى منوعات مسلسل محمد علي رزق الحرير المخملي الإتربي

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