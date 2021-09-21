يوسف عثمان: هذا رأيي في مسلسلات المنصات.. وسعيد بتكريمي في مهرجان الفضائيات العربية- خاص







كشف الفنان يوسف عثمان، أثناء حضوره حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات عن رأيه في مسلسلات المنصات قائلًا :" أعطت فرص للممثلين والمؤلفين والمخرجين إنتاج أفكار مختلفة كما أنه كان يوجد أعمال لا نستطيع عرضها في رمضان وتعرض اوف سيزون لكن حاليًا أصبح هناك مرونه في كيفيه العرض بسبب تلك المنصات".



وأعرب عن سعادته لـ "الفجر الفني" بتكريمه من مهرجان الفضائيات العربية قائلًا : "مبسوط بالتكريم وبالتواجد في المهرجان.. كان يعرض لي ثلاثه أعمال هي وادي الجن وحكاية من مسلسل ورا كل باب، وهجمه مرتدة فسعدت أن الجمهور شاهدني في كل هذة الأعمال وشاهد فرق الأدوار ".



وكان قد أقيم أول أمس حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانيه عشر في أحد الفنادق بمنطقة القاهره الجديده وسط حضور من نجوم العالم العربي .