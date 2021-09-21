يوسف عثمان :" أجسد في "ريتسا" دور محمود حميدة في سن الشباب



وأعرب يوسف عثمان عن سعادته لـ "الفجر الفني" بتكريمه من مهرجان الفضائيات العربية قائلًا:" سعيد بالتكريم وبالتواجد فيه،كان يعرض لي ثلاثه أعمال هما وادي الجن،وحكاية من مسلسل ورا كل باب،وهجمه مرتدة فسعدت أن الجمهور شاهدني في كل هذة الأعمال وشاهد فرق الأدوار "





وكان قد أقيم أول أمس حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانيه عشر في أحد الفنادق بمنطقة القاهره الجديده وسط حضور من نجوم العالم العربي.

كشف الفنان يوسف عثمان، اثناء تواجده في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات عن تفاصيل دوره في فيلم " ريتسا" قائلًا: "أجسد دوره في سن الشباب وسعيد بالعمل معه حيث عملت معه اكثر من مرة".