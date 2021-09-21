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يوسف عثمان :" أجسد في "ريتسا" دور محمود حميدة في سن الشباب

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 02:46 ص
يوسف عثمان
يوسف عثمان
آيه عبد العزيز - تصوير :- هاله يوسف


كشف الفنان يوسف عثمان، اثناء تواجده في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات عن تفاصيل دوره في فيلم " ريتسا" قائلًا: "أجسد دوره في سن الشباب وسعيد بالعمل معه حيث عملت معه اكثر من مرة".

وأعرب يوسف عثمان عن سعادته لـ "الفجر الفني" بتكريمه من مهرجان الفضائيات العربية قائلًا:" سعيد بالتكريم وبالتواجد فيه،كان يعرض لي ثلاثه أعمال هما وادي الجن،وحكاية من مسلسل ورا كل باب،وهجمه مرتدة فسعدت أن الجمهور شاهدني في كل هذة الأعمال وشاهد فرق الأدوار "


وكان قد أقيم أول أمس حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانيه عشر في أحد الفنادق بمنطقة القاهره الجديده وسط حضور من نجوم العالم العربي.

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مسلسل ورا كل باب محمود حميدة فيلم ريتسا فيلم فنان شاب الفضائيات العربية

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