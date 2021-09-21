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تعرف على المباريات التي سيغيب عنها كارفخال مع ريال مدريد

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:30 ص
كارفخال
كارفخال
محمد نادر
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن المباريات التي سيغيبها اللاعب الدولي، داني كارفخال، الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد، بداعي الإصابة.

تقارير تكشف مدة غياب نجم ريال مدريد
ووفقاً لما ذكره موقع "برنابيو ديجتال" الإسباني، فإن كارفخال، سيغيب مبدئيًا لمدة تبلغ الإسبوعين على الأقل، ولن ينشر الميرينجي تقريرا طبيا بشأن اللاعب، بناء على طلب صريح منه.

وأوضح الموقع الإسباني، ان اللاعب الإسباني سيغيب عن 4 مباريات وهي، مايوركا ، فياريال ، شريف تيراسبول وإسبانيول، وسيعمل الفريق الطبي بالنادي على تأهيليه لفترة ما بعد التوقف الدولي في أكتوبر المقبل، كى يصبح مستعدادا لكلاسيكو الكامب نو، والمحدد له 24 من الشهر القادم.

وتعرض داني كارفخال، للإصابة في مباراة ريال مدريد و فالنسيا، التي أقيمت مساء الأحد السابق في الجولة الخامسة من عمر الدري الإسباني، وتم استبداله في الدقيقة 27.

وتعد هذه الإصابة، انتكاسة جديدة للاعب الدولي، داني كارفخال، الذي غاب عن 36 مباراة رسمية الموسم الماضي.

الكلمات المفتاحية

كارفاخال شريف تيراسبول ريال مدريد

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