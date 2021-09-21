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تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 12:16 م
نضال الشافعي
نضال الشافعي
بسمة عادل
قام الفنان نضال الشافعي بإجراء عملية جراحية له بالأمس لغلق ثقب في القولون، وذلك بعد تعرضه لانفجار في القولون نتيجة خلافه مع منتج فيلم "ميني بار".

وقد استقرت حالة الفنان نضال الشافعي بعد العملية الثانية التي أجراها بالأمس، ويتواجد حالياً تحت الملاحظة بأمر الأطباء.


وكان قد طمأن نضال جمهوره على صحته بعد تعافيه من العملية الأولى من خلال تسجيل صوتي عبر "إنستجرام"، قال فيه:"شكراً لكل من دعا لي بالشفاء، وشكراً لكل من سعى قلبًا وفعلاً لمساندتي، الحمد لله على كل حال". 

الكلمات المفتاحية

نضال الشافعي فيلم ميني بار

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