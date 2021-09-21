ضبط المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين بالغربية



نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية وآخران بقيام (حاصلة على دبلوم – مقيمة بدائرة المركز) بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

ممارسة نشاط إجرامي

وتبين قيام المذكورة بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الدواجن والأعلاف مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقـانــون مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (470 ألف جنيه) من الشاكين وتوقفها عن سداد الأرباح المتفق عليها أو رد المبالغ المالية.

ضبط المتهمة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.