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موعد مباراة يوفنتوس وسبيزيا في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 02:00 م
يوفنتوس
يوفنتوس
محمد نادر
يحل نادي يوفنتوس ضيفاً على فريق سبيزيا في تمام الساعة 6:30 مساء الأربعاء المقبل الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري على ستاد "ألبرتو بيكو" ضمن منافسات الاسبوع الخامس من الدوري الإيطالي.

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري

وانهي يوفنتوس لقاء ميلان في قمة الجولة الرابعة من الكالتشيو الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "آليانز".

على الجانب الآخر حصد سبيزيا ثلاث نقاط غالية بفوزه على فينزيا على ملعبه بهدفين نظيفين لحساب الجولة الرابعة من الكالتشيو.

ويحتل فريق السيدة العجوز المركز ال18 في ترتيب الدوري برصيد نقطتين حيث تعادل في مباراتين وتعادل في مثلهما.

على جانب آخر يتواجد سبيزيا في المرتبة ال13 برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين.

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس الدوري الايطالي

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