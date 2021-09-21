"براءة وأمانة".. 8 رسائل من السيسي حول المشير طنطاوي



أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من الرسائل الهامة خلال نعيه المشير محمد حسين طنطاوي الذي توفى صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 85 عام، وكذلك في مواقف سابقة نظرا لدور هذا الرجل في الحياة السياسية مؤخرا.

رئاسة الجمهورية

ونعت رئاسة الجمهورية المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.



أبرز الرسائل

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المشير محمد حسين طنطاوي:



- مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن. بطلا، من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سجلت بحروف من نور في التاريخ المصري.





- قائد، ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر.



- أعرب باسمي وباسم شعب مصر وحكومته عن خالص عزائب ومواساتي لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن".





- كان دائما يقول بعد قيام ثورة يناير 2011 "أنا ماسك جمرة نار في إيديا.. مقدرش أسيبها تولع الدنيا".



- هذا الرجل برىء من أي دم حدث فى أحداث محمد محمود وستاد بورسعيد وماسبيرو والمجمع وأي حاجة من تآمر لإسقاط الدولة.



- المشير طنطاوي كان سببا حقيقيا لحماية مصر من السقوط في المرحلة الحرجة بعد 2011 عندما حدثت الانتخابات وكانت المؤشرات كلها ستؤدي إلى تولى فصيل معين الحكم في مصر.





- المشير طنطاوي كان بيقول إن هايذكر التاريخ أنا اللى سلمت البلد دى لكده.. وهذا الأمر كان يؤلمه كثيرا لأنه كان على علم وفهم للأضرار التي سوف تمس مصر نتيجة هذا الحكم.



- كنت بقول والله لو كان اللي بيحصل ده مؤامرة عملوها المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبدا، واتصور أن الأمور أكدت كده.. أي حد شريف مخلص أمين حريص على الناس يطمئن، وأي حد تاني غير كده مهما كانت مهارته فى التآمر والتخريب والقتل لازم يعرف إنه مش هيكسب أبدا، دي حكمة ربنا وربنا لا يصلح عمل المفسدين.



