Advertisements

"براءة وأمانة".. 8 رسائل من السيسي حول المشير طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 02:51 م
المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
محمد العطار

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من الرسائل الهامة خلال نعيه المشير محمد حسين طنطاوي الذي توفى صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 85 عام، وكذلك في مواقف سابقة نظرا لدور هذا الرجل في الحياة السياسية مؤخرا.
رئاسة الجمهورية
ونعت رئاسة الجمهورية المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

أبرز الرسائل
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المشير محمد حسين طنطاوي:

- مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن. بطلا، من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سجلت بحروف من نور في التاريخ المصري.


- قائد، ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر.

- أعرب باسمي وباسم شعب مصر وحكومته عن خالص عزائب ومواساتي لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن".


- كان دائما يقول بعد قيام ثورة يناير 2011 "أنا ماسك جمرة نار في إيديا.. مقدرش أسيبها تولع الدنيا".

- هذا الرجل برىء من أي دم حدث فى أحداث محمد محمود وستاد بورسعيد وماسبيرو والمجمع وأي حاجة من تآمر لإسقاط الدولة.

- المشير طنطاوي كان سببا حقيقيا لحماية مصر من السقوط في المرحلة الحرجة بعد 2011 عندما حدثت الانتخابات وكانت المؤشرات كلها ستؤدي إلى تولى فصيل معين الحكم في مصر.


- المشير طنطاوي كان بيقول إن هايذكر التاريخ أنا اللى سلمت البلد دى لكده.. وهذا الأمر كان يؤلمه كثيرا لأنه كان على علم وفهم للأضرار التي سوف تمس مصر نتيجة هذا الحكم.

- كنت بقول والله لو كان اللي بيحصل ده مؤامرة عملوها المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبدا، واتصور أن الأمور أكدت كده.. أي حد شريف مخلص أمين حريص على الناس يطمئن، وأي حد تاني غير كده مهما كانت مهارته فى التآمر والتخريب والقتل لازم يعرف إنه مش هيكسب أبدا، دي حكمة ربنا وربنا لا يصلح عمل المفسدين.

الكلمات المفتاحية

نعي الرئاسة رئاسة الجمهورية المشير طنطاوى الطنطاوي

أخبار تهمك

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني بالإسم

منذ 42 دقيقة

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

الإعلان خلال أيام.. شوبير يفجر مفاجأة عن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 17 ساعة

بالتفاصيل.. خطة مدوية من نجم الأهلي للرحيل إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

منذ 37 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 11 ساعة

نبأ سار لجماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ أقل من ساعتين

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:08 م

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

03:08 م

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

01:46 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements