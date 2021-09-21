التعادل السلبي يفرض كلمته على الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش

فرض التعادل السلبي كلمته على الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش في المباراة المقامة على استاد برج العرب بالإسكندرية بنهائي كأس السوبر المصري.





بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قرر الاعتماد على حرسه القديم في تشكيل فريقه الأساسية حيث دفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول، أما في الوسط فأشرك حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، فيما يقود الثلاثي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف هجوم المارد الأحمر.





أما فريق طلائع الجيش فلجأ عبد الحميد بسيوني المدير الفني إلى صفقتين من الصفقات التي تعاقد معها في الميركاتو الصيفي ودفع بهما في تشكيل فريقه وهما ميدو جابر وعبد الرحمن أسامة "شيكا" فيما اعتمد على باقي العناصر التي شاركت في الموسم الماضي.





أول المحاولات الهجومية في هذا اللقاء كانت في الدقيقة 6 بتسديدة من أقدام عمرو السولية، وصلت ليد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش دون أن تُشكل خطورة على مرماه.





وسقط محمد مجدي أفشة على أرضية ملعب المباراة في الدقيقة 8 متأثرًا بالإصابة بعد تدخل قوي من علي الفيل مدافع الطلائع ليتدخل الجهاز الطبي ويقوم بعلاج صانع ألعاب الفريق الأحمر الذي عاد واستكمل اللقاء.





ونفذ علي معلول الركلة الحرة المباشرة التي حصل عليها زميله أفشة لكن دفاع طلائع الجيش تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة خارج الملعب لكن حكم المباراة الجزائري مصطفى غربال احتسبها ركلة مرمى رغم اعتراض حمدي فتحي لاعب الأهلي.





وحصل الأهلي على ركلة ركنية نفذها محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء تعامل معها دفاع الطلائع بإتقان وأبعد خطورتها، ليحصل علي معلول على ركلة حرة مباشرة أخرى ويُبعدها خالد سطوحي بعيدة عن منطقة جزاء فريقه.





وحاول لاعبو الأهلي اختراف دفاعات الطلائع المحصنة بقوة حيث سدد حسين الشحات الكرة من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع لتصل إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء، ومن ثم مهدها إلى طاهر محمد الذي سدد كرة قوية ارتطمت بعبد الرحمن شيكا الجناح الأيسر لفريق طلائع الجيش.

وفي الدقيقة 27 مرر حسين الشحات كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها طاهر محمد طاهر برأسه بعيدة عن مرمى محمد بسام حارس طلائع الجيش.





ولجأ لاعبو الأهلي إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأقدام مدافعي طلائع الجيش ثم أتبعه طاهر محمد طاهر بكرة ضعيفة أمسكها محمد بسام دون خطورة على مرماه.





وقبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق أرسل علي معلول كرة عرضية مرت من أمام محمد شريف مهاجم الأهلي بغرابة شديدة، لتتحول إلى ركلة ركنية من الطرف الأيمن أرسلت عرضية عن طريق معلول مجددًا أبعدها حارس مرمى طلائع الجيش.





وفي الدقيقة 44 تلقى محمد شريف تمريرة من عمرو السولية وضعته منفردًا بمحمد بسام لكنه وضعها بغرابة بجوار القائم الأيسر للطلائع وتضيع فرصة الهدف الأول للمارد الأحمر وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.



