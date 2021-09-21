أروى جودة تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم "أشباح أوروبا"



حضرت الفنانة أروى جودة مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية الذى أقيم فى دار الأوبرا المصرية في القاهرة يوم ١٩ سبتمبر ٢٠٢١.





صرحت الفنانة أروى جودة في لقائها مع "الفجر الفني" بمهرجان الدراما العربية أنها ضيفة شرف في "أشباح أوروبا" ورفضت أن تدلي بأى تفاصيل عن الفيلم مبررة عدم حرق أحداث الفيلم، واكدت عدم معرفة موعد إصدار الفيلم في السنيمات.





يذكر أن الفنانة أروى جودة تنتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، وهو بطولة: " أحمد الفيشاوي، هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، عباس أبو الحسن، باسم سمرة، وبيومي فؤاد"، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وقد تم الانتهاء من تصوير الفيلم قبل انتشار جائحة كورونا في مصر.