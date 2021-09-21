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"أوبك" تحتفل بذكري التأسيس في العراق العام المقبل

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر

أعلن الأمن العام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو أن العراق سيستضيف الذكرى الـ60 لتأسيس المنظمة في الربع الأول من العام المقبل.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن العراق أبلغ منظمة الأوبك استعداده لاستضافة مؤتمرها التأسيسي العام المقبل.

وقال باركيندو إن الأمانة العامة لمنظمة أوبك تتباحث مع وزارة النفط العراقية لضمان ترتيب جميع المتطلبات اللوجستية والتحضيرية اللازمة" مضيفا "نتطلع لرؤيتكم في العراق بمطلع العام 2022".

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