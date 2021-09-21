أسامة ربيع: جار العمل على توسيع المجرى الجنوبي لقناة السويس وتعميقه

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عملية توسعة المجرى الملاحي الذي بدأت فيه هيئة قناة السويس، أعقاب أزمة السفينة الجانحة "إيفر جيفين" يسير على قدم وساق.



وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الثلاثاء،: "شغالين من منذ منتصف مايو منذ زيارة الرئيس السيسي لقناة السويس، وحاليًا موجود أربع كراكات في البحيرات المرة الصغرى التي بدانا العمل فيها لتوسعة المجرى عبر الازدواج بواقع 10 كيلو، بما يسمح بزيادة معدلات عبور السفن خلالها بواقع ستة سفن"



وأضاف: "أدخلنا الان الكراكة الاحدث كراكة مهاب مميش، وفور الانتهاء من التجارب سيتم ادخل الكرتكة "حسين طنطاوي للمجرى الجنوبي، حيث يهدف إلى التوسعة 30 كيلو، وتعميق ايضًا بالتوازي مع 10 كلم في البحيرات المرة"، مشيرًا إلى أن المعدلات من المتوقع أن تزيد بدخول الكراكتين "مهاب مميش"، و"حسين طنطاوي"، متوقعًا أن ينتهي العمل بدخولهما قبل الموعد المقرر لحداثتهما وقدرتهما على سرعة الانجاز.



وحول شحوط السفن قال: "السفينة الاخيرة لم يكن شحوط بمعناه، لكن نتيجة أعطال ماكينات فيما يخص الدفة أو غيره، والواقع أن الفترة الماضية كانوا سفينتين وليست سفينة واحدة خلال الشهر الماضي، أحدهما كانت في الكيلو54 في بورسعيد، وشهدت عطلًا في الدفة مما نجم عنه ركنها جانبًا بواسطة القبطان، حتى إتمام عملية الاصلاح وبالتالي هو مش شحوط لكن أعطال معتادة".

