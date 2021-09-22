في غياب صلاح.. ليفربول يتأهل لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي









تأهل مانشستر سيتي وليفربول إلى الدور الستة عشر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفوز السيتزنس الساحق 6-1 على ويكمب وندررز وتغلب الريدز بثلاثية نظيفة على نوريتش سيتي.





ليفربول يتأهل لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي





وودع إيفرتون المسابقة بخسارته بركلات الترجيح (8-7) أمام كوينرز بارك رينجرز بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.





وعلى ملعب الاتحاد قلب مان سيتي الطاولة على ويكمب وندررز الذي كان قد تقدم في النتيجة عند الدقيقة 22 عن طريق براندون هنلاان ورد بستة أهداف سجلها كيفين دي بروين (29) ورياض محرز (ق43 و83) وفيل فودين (45) وفيران توريس (71) وكول بالمر (ق88).





أما ليفربول فسجل ثلاثية في مرمى مضيفه نوريتش سيتي أحرزها تاكومي مينامينو (ق4 و80) وديفوك أوريجي (ق50).





وتأهل سندرلاند إلى الدور ذاته بفوزه على ويجان بهدفين نظيفين سجلهما ناثان برودهيد (ق26) ولوك أونيين (ق54).





وتأهل ساوثهامبتون بركلات الترجيح (4-2) على حساب شيفلد يونايتد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.





وصعد أيضا إلى الدور الستة عشر برنتفورد بفوزه 7-0 على أولدهام، وكذلك بيرنلي بفوزه 4-1 على روشديل، وبريستون نورث إيند بفوزه 3-1 على تشيلتنهام تاون، وستوك سيتي بفوزه 1-3 على واتفورد.





وتأهل أيضا ليدز يونايتد بركلات الترجيح على حساب فولهام (5-6) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



