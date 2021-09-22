Advertisements

في غياب صلاح.. ليفربول يتأهل لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:07 ص
ليفربول في غياب صلاح
ليفربول في غياب صلاح
وكالات


تأهل مانشستر سيتي وليفربول إلى الدور الستة عشر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفوز السيتزنس الساحق 6-1 على ويكمب وندررز وتغلب الريدز بثلاثية نظيفة على نوريتش سيتي.

 ليفربول يتأهل لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

وودع إيفرتون المسابقة بخسارته بركلات الترجيح (8-7) أمام كوينرز بارك رينجرز بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وعلى ملعب الاتحاد قلب مان سيتي الطاولة على ويكمب وندررز الذي كان قد تقدم في النتيجة عند الدقيقة 22 عن طريق براندون هنلاان ورد بستة أهداف سجلها كيفين دي بروين (29) ورياض محرز (ق43 و83) وفيل فودين (45) وفيران توريس (71) وكول بالمر (ق88).

أما ليفربول فسجل ثلاثية في مرمى مضيفه نوريتش سيتي أحرزها تاكومي مينامينو (ق4 و80) وديفوك أوريجي (ق50).

وتأهل سندرلاند إلى الدور ذاته بفوزه على ويجان بهدفين نظيفين سجلهما ناثان برودهيد (ق26) ولوك أونيين (ق54).

وتأهل ساوثهامبتون بركلات الترجيح (4-2) على حساب شيفلد يونايتد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وصعد أيضا إلى الدور الستة عشر برنتفورد بفوزه 7-0 على أولدهام، وكذلك بيرنلي بفوزه 4-1 على روشديل، وبريستون نورث إيند بفوزه 3-1 على تشيلتنهام تاون، وستوك سيتي بفوزه 1-3 على واتفورد.

وتأهل أيضا ليدز يونايتد بركلات الترجيح على حساب فولهام (5-6) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

الكلمات المفتاحية

ليفربول ونوريتش سيتي ليفربول غياب صلاح

أخبار تهمك

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضغط لفسخ عقد نجم الفريق

منذ ساعتين

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ ساعتين و 40 دقيقة

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ ساعة

رئيس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون

منذ نصف ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك جديد من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 13 ساعة

محمد بسام يكشف كواليس مفاوضات الأهلي معه

منذ ساعة و 26 دقيقة

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يتأهل لدور الـ8 بكأس مصر على حساب سموحة

بعد تتويج مانشستر سيتي .. تعرف على أكثر الأندية تتويجًا بكأس الرابطة الإنجليزية

بعد غياب 36 عاما.. برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بخسارته على يد نوريتش سيتي

شاهد أهداف مباراة آرسنال وليفربول في درع الإتحاد الإنجليزي

شاهد ركلات الجزاء آرسنال وليفربول في نهائي كأس الدرع الخيرية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

10:20 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

10:03 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements