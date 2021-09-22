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تفاصيل مصرع سائق وإصابة 12 اخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
لفظ سائق سيارة ربع نقل أنفاسه، وأصيب 12 آخرين، إثر انقلاب السيارة وهي تقل عمالًا قادمة من مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، على طريق جمصة الدولي، بمحافظة الدقهلية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق جمصة المنصورة الدولي، بالقرب من منطقة الكسارة، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل 13 عاملًا، قادمة من محافظة دمياط، على الطريق الدولي نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن انقلابها.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة ويدعى عبدالهادي م. ر، وإصابة 12 آخرين بإصابات مختلفة، وجميعهم يقيمون بقرية الغنيمية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جمصة المركزي، وتحويل 5 منهم لمستشفى بلقاس لخطورة حالتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وتم إعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق

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