Advertisements

بعد وفاته.. ماذا قال جمال سليمان عن المشير طنطاوي؟

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:30 ص
جمال سليمان
جمال سليمان
ولاء عبد الناصر



نعى النجم السوري جمال سليمان المشير الراحل محمد سيد طنطاوي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام

وكتب الفنان السورى: «التاريخ سيذكر المشير طنطاوي بكل التقدير والاحترام لأنه حمى بلده، واحترم إرادة شعبه وعبر بهما نحو السلام والاستقرار».


وتابع: «رحم الله سيادة المشير وأسكنه فسيح جناته، وبالغ العزاء لأسرته ولجيش مصر وللشعب المصري».

وكام قد توفي المشير محمد حسين طنطاوي، صباح، الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاماً.

الكلمات المفتاحية

وفاة المشير ممثل سوري جمال سليمان المشير طنطاوى الطنطاوي

أخبار تهمك

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عضو الزمالك: النقاز تلاعب بنا ولم نتوقع الفوز بالقضية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس الزمالك يوافق على طلب كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضغط لفسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

كيروش يضم صفقة الأهلي المنتظرة إلى معسكر منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 10 ساعة

"سوبر مان" طلائع الجيش يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجزائرية أمل بوشوشة عن رحيل دلال عبدالعزيز: قامة فنية خسرتها الساحة العربية

رامي رضوان ناعياً المشير طنطاوي: تولى رئاسة مصر في أصعب الأوقات

بهذه الكلمات.. محمد شاهين ينعي المشير طنطاوي

"بطل من أبطال أكتوبر" ..هكذا نعت فيفي عبده المشير طنطاوي

شاهد ..سمية الخشاب تنعي المشير طنطاوي

"قائد من رجال مصر الأوفياء" ...باسم سمرة ينعي المشير طنطاوي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:20 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

12:00 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

07:29 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements