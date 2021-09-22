بعد وفاته.. ماذا قال جمال سليمان عن المشير طنطاوي؟







نعى النجم السوري جمال سليمان المشير الراحل محمد سيد طنطاوي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام



وكتب الفنان السورى: «التاريخ سيذكر المشير طنطاوي بكل التقدير والاحترام لأنه حمى بلده، واحترم إرادة شعبه وعبر بهما نحو السلام والاستقرار».





وتابع: «رحم الله سيادة المشير وأسكنه فسيح جناته، وبالغ العزاء لأسرته ولجيش مصر وللشعب المصري».



وكام قد توفي المشير محمد حسين طنطاوي، صباح، الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاماً.