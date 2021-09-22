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بعد وفاته.. ماذا قال جمال سليمان عن المشير طنطاوي؟
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:30 ص
ولاء عبد الناصر
نعى النجم السوري جمال سليمان المشير الراحل محمد سيد طنطاوي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام
وكتب الفنان السورى: «التاريخ سيذكر المشير طنطاوي بكل التقدير والاحترام لأنه حمى بلده، واحترم إرادة شعبه وعبر بهما نحو السلام والاستقرار».
وتابع: «رحم الله سيادة المشير وأسكنه فسيح جناته، وبالغ العزاء لأسرته ولجيش مصر وللشعب المصري».
وكام قد توفي المشير محمد حسين طنطاوي، صباح، الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاماً.