عضو الزمالك: النقاز تلاعب بنا ولم نتوقع الفوز بالقضية





أكد عمرو أدهم، عضو اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، أن حمدي النقاز، العائد مؤخرًا إلى صفوف القلعة البيضاء، تلاعب بالنادي، مشيرًا إلى أن عودته جاءت بعد موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.





وتابع عمرو أدهم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حمدي النقاز تلاعب بالزمالك في 2019، واستخدم ورقة رسمية منحها له النادي في الشكوى ضده".





وتابع، "الزمالك اشترط على حمدي النقاز، التنازل عن قضيته ضد النادي قبل التوقيع معه بشكل رسمي، ومرتبه الحالي بالزمالك أقل بكثير من مرتبات اللاعبين المصريين".





وأشار، "حل قضية النقاز مع الزمالك هو رسالة للفيفا بحسن نية النادي، خصوصًا مع وجود قضايا للاعبين أخرين مثل الغاني اتشيمبونج، لاعب الزمالك السابق، وكان هناك احتمالية بتأييد حكم الغرامة على النادي".





واستكمل، "الآن أصبحنا نملك أحقية بيع أو إعارة النقاز، خصوصًا بعد توقيعه للزمالك، ومشاركته من عدمها خلال الفترة المقبلة سيكون في يد الجهاز الفني للفريق".



