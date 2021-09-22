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دارين حداد تتألق في أحدث ظهور لها

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 05:16 ص
دارين حداد
دارين حداد
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة التونسية دارين حداد، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".


وتألقت دارين حداد بإطلالة جذابة حيث ارتدت توب من قطعتين بطابع الزيبرا؛ مما كشف عن رشاقتها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن دارين حداد خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم.

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