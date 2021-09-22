إدارة برشلونة تستقر على رحيل كومان

كشفت تقارير إعلامية، عن اقتراب رحيل الهولندي رونالد كومان، عن تدريب برشلونة، خلال الفترة الحالية.





ووفقًا للمعلومات الواردة ببرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن إدارة برشلونة ترفض استمرار كومان في قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي".





وأضاف:"أن النادي الكتالوني، سيعلن رحيل كومان، بمجرد التوصل إلى اتفاق مع المدرب البديل لتولي قيادة الفريق".





ويقع برشلونة في المركز الأخير بمجموعته بدوري أبطال أوروبا، لاسيما أنه خسر 4 نقاط في سباق الليجا هذا الموسم.





وفي سياق متصل، أوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأسماء المرشحة لخلافة كومان، على مقاعد تدريب برشلونة.





وبحسب ما ذكر الموقع، إن الحوار بين إدارة برشلونة وتشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، مستمر منذ عدة أشهر، تحسبًا لخلافة كومان.





وأكمل:"خوان لابورتا، رئيس برشلونة، يقيم اسمين إيطاليين هما أندريا بيرلو المدرب السابق ليوفنتوس، وأنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان".





وأشار الموقع الإيطالي أن فلسفة هؤلاء المدربين تتماشى مع المرحلة الانتقالية الحالية في برشلونة.





وقال برنامج "الشيرنجيتو"، إن بيرلو من الأسماء التي تثير إعجاب لابورتا، كما لا يمكن استبعاد تشافي من قائمة المرشحين.



