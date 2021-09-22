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الجزائر تسجل 15 وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:03 ص
الجزائر
الجزائر
وكالات

سجلت وزارة الصحة في الجزائر، 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 11 إصابة عن حصيلة اليوم السابق ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 201 ألف و766.

 

وقد رصدت الصحة الجزائرية، 15 حالة وفاة جديدة بزيادة حالتين عن يوم الأحد، ليصبح إجمالي الوفيات 5 آلاف و709.

 

وأكدت الصحة الجزائرية، تعافي 145 حالة جديدة، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 138 ألفاً و77، فيما يتواجد 22 مريضاً في العناية المركزة.

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