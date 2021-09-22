بعد خروج عربات عن القضبان.. السكة الحديد: عودة انتظام حركة قطارات الوجه القبلي





توقف حركة القطارات

وأوضح المصدر لـ"الفجر" أن الهيئة استعانت بعدد من الأوناش لرفع العرابات الثلاث وعودتهم إلى مسارهم الصحيح، وكذا استدعاء مهندسي السكة لصيانة القضبان بأسرع وقت، لإعادة حركة القطارات مرة أخرى.



وأكد المصدر على عدم وقوع أي إصابات بالحادث، وذلك لأن القطار كان متجها إلى ورش الفرز وخال من الركاب، مشيرا إلى أن الهيئة شكلت لجنة للتحقيق في الحادث، والوقوف على أسبابه ومحاسبة المقصرين.



وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه في تمام الساعة 7:45 صباحا أثناء مسير قطار رقم 83 نوم خط "اسوان - القاهرة" بين المحطة القاهرة وورشة الفرز بعد نزول الركاب في محطة القاهرة، خرجت ثلاث عربات من على السكة دون وسقوطها.



وأكد الهيئة في بيانها أن حركة القطارات بالوجه البحري لم تتأثر، مشيرة إلى تأخر خمس قطارات وجه قبلي نتيجة الواقعة لمدة 30 دقيقة.



عودة الحركة لطبيعتها

وتابعت هيئة السكة الحديد أنه في تمام الساعة 8:40 صباحا انتظمت حركة القطارات على الوجه القبلي.

كشف مصدر بالسكة الحديد عن توقف حركة القطارات المتجه إلى محطة مصر برمسيس جراء خروج ثلاث عربات من قطار النوم رقم ٨٣ خط "القاهرة -أسوان" بالقرب من برج الشمال بمحطة مصر، أثناء توجهه إلى ورش الفرز.