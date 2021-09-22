Advertisements

بعد خروج عربات عن القضبان.. السكة الحديد: عودة انتظام حركة قطارات الوجه القبلي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 10:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد ممدوح
كشف مصدر بالسكة الحديد عن توقف حركة القطارات المتجه إلى محطة مصر برمسيس جراء خروج ثلاث عربات من قطار النوم رقم ٨٣ خط "القاهرة -أسوان" بالقرب من برج الشمال بمحطة مصر، أثناء توجهه إلى ورش الفرز.

توقف حركة القطارات
وأوضح المصدر لـ"الفجر" أن الهيئة استعانت بعدد من الأوناش لرفع العرابات الثلاث وعودتهم إلى مسارهم الصحيح، وكذا استدعاء مهندسي السكة لصيانة القضبان بأسرع وقت، لإعادة حركة القطارات مرة أخرى.

وأكد المصدر على عدم وقوع أي إصابات بالحادث، وذلك لأن القطار كان متجها إلى ورش الفرز وخال من الركاب، مشيرا إلى أن الهيئة شكلت لجنة للتحقيق في الحادث، والوقوف على أسبابه ومحاسبة المقصرين.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه في تمام الساعة 7:45 صباحا أثناء مسير قطار رقم 83 نوم خط "اسوان - القاهرة" بين المحطة القاهرة وورشة الفرز بعد نزول الركاب في محطة القاهرة، خرجت ثلاث عربات من على السكة دون وسقوطها.

وأكد الهيئة في بيانها أن حركة القطارات بالوجه البحري لم تتأثر، مشيرة إلى تأخر خمس قطارات وجه قبلي نتيجة الواقعة لمدة 30 دقيقة.

عودة الحركة لطبيعتها 
وتابعت هيئة السكة الحديد أنه في تمام الساعة 8:40 صباحا انتظمت حركة القطارات على الوجه القبلي.

الكلمات المفتاحية

وزارة النقل ورش الفرز محطة مصر قطارات الوجه القبلي خروج عربات عن القضبان السكة الحديد

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة الزمالك المنتظرة يحرج الأهلي بعد الفوز بالسوبر

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ أقل من ساعتين

بيان من الحكومة يحسم الجدل بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد

منذ ثلث ساعة

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

منذ 36 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 20 ساعة

نجم تونسي لامع يقترب من الدوري المصري

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد خطف عمر جابر والطيب.. الطلائع يخاطب بيراميدز من أجل التعاقد مع الثالث

منذ ساعتين و 9 دقيقة

اقتراح الأهلي يجبر نجمه على تجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية ضخمة على اللاعبين والجهاز الفني بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. زلزال قوي يضرب ملبورن في أستراليا

منذ حوالي 4 ساعات

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

خروج إحدى عربات قطار ركاب عن القضبان بدمياط

تفاصيل خروج قطار ركاب عن القضبان ببني سويف.. "الركاب لجأو للميكروباص".. والسائق: "أعمال صيانة مغاغة السبب" (صور)

خروج عربة قطار عن القضبان في العطارين دون إصابات

خروج عربة قطار عن القضبان دون إصابات بالإسكندرية

الصور الأولى لخروج قطار القاهرة أسوان عن القضبان

السكة الحديد ببني سويف: إنتظام حركة القطارات بالخط الصاعد وتوقفها بـ"النازل"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 ص

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

صفقة مدوية تقترب من بيراميدز

11:02 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

10:20 م

رسالة قوية من رضا عبد العال لإدارة الأهلي

09:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements