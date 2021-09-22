سبب البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، جدلًا كبيرًا داخل أبواب النادي الأهلي بشأن اللاعب بيرسي تاو.





مدرب جنوب إفريقيا يستفز الأهلي بهذه الطريقة

حيث أعلن المدرب البلجيكي عن قائمة منتخب جنوب أفريقيا، التي تستعد تصفيات كأس العالم 2022، وضمت القائمة انضمام اللاعب بيرسي تاو الجناح المنضم مؤخرًا للأهلي المصري رغم إصابته في العضلة الضامة.





وكان تعرض بيرسي تاو للإصابة في معسكر جنوب أفريقيا الأخير وهذا منعه من المشاركة في تدريبات الفريق الأحمر، ولن يعود للتدريبات قبل يوم 3 أكتوبر المقبل وقد تزيد المدة وفقا لحالة اللاعب، وذلك وفقًا لتصريحات طبيب الأهلي.





وسيخوض اللاعب برنامجا تدريبيا لمدة أسبوعين قادمين للتخلص من إصابته، وكان يتوقع إدارة القلعة الحمراء غياب اللاعب عن قائمة المنتخب حتي يتعافي بشكل سليم، وهذا ما سبب جدل كبير داخل النادي بشأن قرار بروس.





بيرسي تاو صاحب ال27 عاما ، أنضم للنادي الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي قادما من صفوف برايتون الإنجليزي لـ 4 مواسم.