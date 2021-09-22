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نقابة الموسيقيين تمنع مروان موسى وعفروتو من الغناء
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 01:31 م
بسمة عادل
أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر منذ قليل بيان صحفي يشمل العديد من القرارات بشأن مطربي المهرجانات.
حيث منعت النقابة التعامل مع مروان بابلو وعفروتو لأنهما ليس أعضاءً بها، ولم يحصلا على تصاريح لمزاولة الغناء، وحذرت من التعامل معهما.
حيث منعت النقابة التعامل مع مروان بابلو وعفروتو لأنهما ليس أعضاءً بها، ولم يحصلا على تصاريح لمزاولة الغناء، وحذرت من التعامل معهما.
كما منعوا أيضاً التعامل مع ريشا وكوستا لأنهم ليسوا من أعضاء النقابة وغير مصرح لهم بالغناء وخالفوا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.
كما منعوا التعامل مع محمود معتمد لأنه ليس عضواً في النقابة وخالف قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.