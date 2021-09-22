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نيكول سابا تستعد لإحياء حفل غنائي في المنيا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:38 م
نيكول سابا
نيكول سابا
نور طلعت
نيكول سابا تستعد لإحياء حفل غنائي في المنيا

تستعد النجمة نيكول سابا، لإحياء حفلاً غنائياً ضخماً في المنيا يوم 25 سبتمبر الحالي، وذلك على هامش إحتفالية تخرج طلاب المصرية للعلوم والتكنولوچيا.

وأعربت نيكول، عن سعادتها البالغة لإحياء الحفل، وذلك بنشرها البوستر الرسمي للحفل عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت عليه قائلة:"مبسوطة جدًا إني حكون مع طلبة المصرية للعلوم والتكنولوچيا بالمنيا EST وإني حاحتفل معاهم في تخرج أول دفعة ونعوض الحفلة اللي فاتت اللي كانت مفروض تتعمل من سنة وأكتر واضطريت أجّلها لظروف الثورة في لبنان، مبروك مقدّمًا وأشوفكم يوم السبت إن شاء الله". 

الكلمات المفتاحية

نيكول سابا حفل غنائي المنيا

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