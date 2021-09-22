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موعد عودة بيرسي تاو لتدريبات الأهلي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 05:31 م
بيرسي تاو
بيرسي تاو
محمد نادر

 

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد عودة بيرسي تاو لتدريبات نادي الاهلي.

 

وأكد طبيب النادي الأهلي، أن إصابة تاو ليست مزمنة كما تردد، هي إصابة عضلية تعرض لها، خلال مران منتخب جنوب أفريقيا.

 

وتابع: تعرض بيرسي تاو نجم منتخب جنوب افريقيا، لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

 

وأختتم: ومن المتوقع أن يعود بيرسي تاو المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتدريبات خلال أسبوعين في ظل البرنامج الذي وضع له.

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