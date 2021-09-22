عاجل - مفاجآت في تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا في الليجا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال مايوركا بعد قليل في الجولة السادسة من مباريات الدوري الإسباني "الليجا".





وشهد تشكيل ريال مدريد في مباراة الليلة عدة تغييرات حيث دفع أنشيلوتي بكامافينغا وأسينسيو منذ البداية.





وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي :-





حراسة المرمى : كورتوا





الدفاع : ميغيل غوتيريز - ألابا - ميليتاو - ناتشو





الوسط : مودريتش - كامافينغا - أسينسيو





الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة - رودريغو.



