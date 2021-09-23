Advertisements
هجوم ناري من تامر أمين على "موسيماني" بعد خسارة السوبر
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 07:02 ص
شيماء حسن
انتقد الإعلامي تامر أمين، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيتسو موسيماني بعد خسارة فريقه بالأمس أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في لقاء السوبر الذي انتهى بفوز الطلائع بركات الترجيح بنتيجة 3-2 وتتويجه باللقب.
وقال أمين خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" الأربعاء، موجهًا حديثه إلى موسيماني "أشوف إفريقيتك أصدقك اشوف محليتك استعجب، موسيماني بيلعب المباريات الأفريقية زي ما الكتاب بيقول وكأنه مخلق يدرب فريق يفوز بالبطولة الأفريقية".
وأضاف: "الأهلي بالأمس محاولش يكسب، مفيش غير خطورة أو فرصة، لاعبي الأهلي استهانوا، وكأن الجون هيجي في أي وقت ولأن ربنا عدل ميرضاش بالظلم جاءت صفعة قوية علشان تفوق، لأن لو جاءت صفعة تاني ساعاتها هتروح".