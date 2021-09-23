هجوم ناري من تامر أمين على "موسيماني" بعد خسارة السوبر

انتقد الإعلامي تامر أمين، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيتسو موسيماني بعد خسارة فريقه بالأمس أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في لقاء السوبر الذي انتهى بفوز الطلائع بركات الترجيح بنتيجة 3-2 وتتويجه باللقب.





وقال أمين خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" الأربعاء، موجهًا حديثه إلى موسيماني "أشوف إفريقيتك أصدقك اشوف محليتك استعجب، موسيماني بيلعب المباريات الأفريقية زي ما الكتاب بيقول وكأنه مخلق يدرب فريق يفوز بالبطولة الأفريقية".



