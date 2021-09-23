هل انصرفت أمريكا عن المنطقة العربية؟.. أبوالغيط يجيب (فيديو)

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوى الأعظم حتى هذه اللحظة، حتى في ظل وجود مشاكل داخلية وإقليمية.





وأشار "أبوالغيط"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن المنطقة العربية لم تعد من أولويات أمريكا، والبترول لم يعد له نفس الأهمية التي كانت موجودة في فترة السبعينيات، حيث أصبح لدى الولايات المتحدة تشبع بترولي.



