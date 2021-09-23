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عاجل - فيوتشر يطلب التعاقد مع نجم الزمالك
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 06:28 ص
محمد زويد
كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن دخول نادي فيوتشير إف سي في خط المفاوضات مع التونسي سيف الدين الجزيري لاعب فريق الزمالك لاستعارته لمدة موسم واحد.
على ماهر يرغب في التعاقد مع سيف الدين الجزيري
وأكد كريم في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة أن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشير يرغب في ضم اللاعب واستعارته بسبب أزمة القيد الخاصة بنادي الزمالك والعقوبة الموقعة على النادي بوقف القيد.
جدير بالذكر أن سيف الدين الجزيري شارك مع الزمالك الموسم الماضي وكان من أبرز العناصر المتواجده في الخط الأمامي للفريق، قادما من صفوف المقاولون العرب إعارة بنية البيع، وقام الزمالك مطلع فترة الانتقالات الصيفية الجارية بتفعيل بند الشراء لمدة ثلاث مواسم.