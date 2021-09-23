عاجل - فيوتشر يطلب التعاقد مع نجم الزمالك

















كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن دخول نادي فيوتشير إف سي في خط المفاوضات مع التونسي سيف الدين الجزيري لاعب فريق الزمالك لاستعارته لمدة موسم واحد.





على ماهر يرغب في التعاقد مع سيف الدين الجزيري









وأكد كريم في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة أن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشير يرغب في ضم اللاعب واستعارته بسبب أزمة القيد الخاصة بنادي الزمالك والعقوبة الموقعة على النادي بوقف القيد.



