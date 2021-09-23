في هذا الموعد.. إليسا تحيي حفلاً غنائياً في بغداد





وأعلنت إليسا عن ذلك الحفل من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث نشرت صورة ترويجية للحفلة، وعلقت عليها قائلة:"أخيرًا هقابلكوا أحبابي في بغداد".





في سياق آخر توجهت ​إليسا​ مؤخرًا بالشكر لمتابعيها، بعد تجاوز أغنية مسلسل "يا ريت" التي قدمتها حاجز الـ 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.





وعلقت إليسا، قائلة:" صباح الخير أحبائي، "يا ريت" هي أحدث أغنيتي التي وصلت إلى 100 مليون مشاهدة، شكرًا لكل المتابعين الرائعين على إثبات مدى ولائهم دائمًا، وجعل أغنياتي مفضلة لكل الأوقات".

تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في بغداد يوم ٢٢ أكتوبر المقبل على مسرح سندباد لاند.