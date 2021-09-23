ماذا قال شقيق ماجدة الرومي عن سبب إغمائها؟

كشف عوض الرومي شقيق الفنانة ماجدة الرومي عن سبب إغمائها على خشبة المسرح أثناء أحيائها حفلاً غنائياً بالأمس.



وقال عوض الرومي في تصريحات صحفية له: أن شقيقتة لم تتناول طعاماً منذ الصباح، حتى وهي في أثناء البروڨات، وهذا سبب تعرضها لهبوط وأغماء.



وتابع قائلاً: كل ما في الأمر أنها كانت من غير أكل من الصبح، ونزل ضغطها عشان ما أكلتش طول النهار.