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تنسيق 2021.. ننشر مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة للمرحلة الثالثة

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
كشفت وزارة التعليم العالي، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل (الطلاب الناجحين في الدور الثاني وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية عن مواعيد تسجيل الرغبات.

وأكدت الوزارة أنه يتمكن الطلاب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت التسجيل، في الفترة من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

وقالت الوزارة أن الحد الأدني للتقدم للمرحلة الثالثة لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.

أما عن مواعيد تسجيل الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، فيتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة ما عدا آخر يوم في التقديم سيستمر العمل للسابعة مساءا، وإذا كان الطالب يرغب في التسجيل إلكترونيا فسيكون الموقع متاحا 24 ساعة وإليكم الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/

وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.

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