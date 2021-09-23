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تغطي 18 محافظة.. التفاصيل الكاملة لـ مبادرة "معًا نطمئن"

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 12:39 م
معا نطمئن
معا نطمئن
كتب: ناديه ديهوم
سعت الحكومة المصرية بشتي الطرق لاستغلال إمكانيتها الموجودة واستحداث إمكانيات جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد واعطاء اللقاح لكافة المواطنين فوق سن الـ18 فأطلقت حملة جديدة بعنوان "معًا نطمئن" برعاية الرئيس السيسي تحت مبادرة "حياة كريمة".

آلية بدء الحملة 

أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان من يوم 16 سبتمبر الماضي مبادرة "معًا نطمئن" لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وأكدت الدكتورة هالة زايد، أن الحملة ستجوب محافظات مصر بأكملها لإعطاء جميع المواطنين اللقاح، كما وستشمل الحملة جميع انواع اللقاحات المضادة للفيروس، وكشفت الوزارة أن الحملة تستمر لمدة 10 أيام، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

أهم التجهيزات التي وفرتها الحكومة للحملة

خصصت الوزارة 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب انحاء كل محافظة في القرى والعزب والمناطق البعيدة إلى جانب 6 سيارات إضافية و30 فردًا من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصص والمزودين بكافة أشكال الوقاية ومتخذين كافة الاجراءات الاحترازية والنظامية كما تم تكليفهم بالرد على الاستفسارات بالإضافة لأجهزة "تابلت" متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

دور وزارة الصحة والسكان لمساعدة المواطنين على التطعيم

قامت الدكتورة هالة زايد بحث المواطنين على تلقي اللقاح عن طريق تكريم المواطنين وتسليم حقيبة هدايا لكل شخص يقوم بالتسجيل "كاب، وقلم، ونوت، وفلاشة، ومج حراري، وتيشرت"، وبعد هذا التصريح كشفت الإحصائيات عن تسجيل 46 الفًا مواطنًا على الموقع الالكتروني حتي اليوم.

خطة سير الحملة داخل الدولة

وقد انطلقت الحملة منذ يوم الأربعاء الماضي وقد بدأت بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ثم أنتقلت الحملة يوم الجمعة إلى محافظات القليوبية، والفيوم، والدقهلية، ثم جابت سيارات الحملة محافظات كفر الشيخ، وبني سويف، وانتقلت يوم السبت إلي الشرقية، ومن بعدها محافظات الغربية، والمنيا، والإسماعيلية.

ثم اتجهت الحملة مباشرة إلي محافظات دمياط، وأسيوط، وبورسعيد، ثم أنتشرت في أنحاء محافظتي المنوفية، والسويس، ومن المقرر انتقالها إلى محافظتي البحيرة، وسوهاج يوم الأربعاء المقبل، وستواصل الحملة يوم الخميس سيرها في أنحاء محافظة قنا، ومنها إلى الأقصر يوم الجمعة، وتختتم نشاطها يوم السبت بمحافظة أسوان.

والجدير ذكره أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
تغطي 18 محافظة.. التفاصيل الكاملة لـ مبادرة "معًا نطمئن"
تغطي 18 محافظة.. التفاصيل الكاملة لـ مبادرة "معًا نطمئن"
تغطي 18 محافظة.. التفاصيل الكاملة لـ مبادرة "معًا نطمئن"
تغطي 18 محافظة.. التفاصيل الكاملة لـ مبادرة "معًا نطمئن"

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هالة زايد معًا نطمئن مصر حملة معًا نطمئن بوابة الفجر الصحة

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