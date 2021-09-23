مصطفى البربري:" مشهد الشراب في برومو عروستي كان مقصودًا" (خاص)



كما تحدث مصطفي البربري عن الإنتقالات التي تعرض لها البورمو بسبب وضع مشهد " الشراب" من فيلم "مي بيفور يو " مشيرًا إلى أن الجمهور لم ينتظر عرض الفيلم للحكم عليه بالإضافة إلى أن وظيفة أي برومو تشويقي هو إثارة الفضول لدي الجمهور لذلك وضع هذا المشهد كان مقصودًا.



وتحدث عن كواليس العمل مع جميلة عوض وأحمد حاتم قائلًا:" الدويتو بينهم كان لذيذاً للغاية".





وأقيم يوم الإثنين الماضي العرض الخاص لفيلم " عروستي" بحضور أبطال العمل وعدد كبير من النجوم أبرزهم: بشرى،جوهرة،إسلام إبراهيم،بوسى شلبي.





كشف المؤلف مصطفى البربري لـ"الفجر الفني"عن كواليس تحضيرات فيلم " عروستي" مشيرًا إلى أن الفكرة لمست الكثير وفكرة الجواز الصالونات والحب ليست لفيلم واحد فهي تتحمل أن تتناول في أكثر من عمل، لافتًا إلى أنه تناول الموضوع من زاوية جديدة.