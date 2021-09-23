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إطلاق مسابقة "عباقرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية" بالتعاون مع الروائي عصام يوسف

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
شريف بدر

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مسابقة عباقرة الكلية بحضور الأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، والروائي عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وتعد المسابقة التي نظمها فريق التميز  تحت رعاية عميد الكلية ضمن البرامج والأنشطة التي تحرص الكلية على تنفيذها لدعم المستوى الثقافي لطلاب الكلية. 

من جهته، رحب الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، بالحضور، مؤكدًا أهمية مثل هذه الأحداث والفعاليات التي تحرص الكلية على تنفيذها دعمًا لبرامج الكلية المتكاملة التي تهدف إلى تخريج طلاب على قدر كبير من الثقافة، مؤكدًا أن برامج التثقيف تعد أحد أهم البرامج الفعالة في خلق أجيال قادرة على التعاطي مع متطلبات سوق العمل في مختلف المجالات، خاصة على صعيد تنمية المهارات الذاتية والاتصالية للطلاب.

وتحدث الروائي عصام يوسف عن برنامج العباقرة وفكرته، مؤكدًا دعمه الكامل للأنشطة الثقافية التي تتم داخل الجامعات المصرية والتي تهدف لرفع المعدل الثقافي للطلاب، مستطردًا بالحديث عن احترامه الكبير لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأن التحاقه بالكلية كان حلمه وهو صغير لكن لم يحالفه التوفيق، متمنيًا التوفيق لجميع طلاب الكلية في مسيرتهم العلمية والمهنية.

فيما قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، تربطني علاقة وطيدة بالكلية منذ زمن بعيد، وكنت أحث الطلبة بشكل مستمر على ضرورة الاهتمام بالثقافة والقراءة والمعرفة لأنها تعد أهم الأدوات التي تساعد في تأهيل الشباب وخلق أجيال قادرة على إحداث الفارق في كافة المهام والمناصب التي توكل اليهم، مؤكدًا أن سوق العمل في الوقت الحالي أصبح تنافسيًا إلى حد كبير ويولي اهتمامًا كبيرًا بالمهارات الشخصية الخاصة بالأفراد مثل الثقافة الواسعة.

واختتمت الفعالية بتقديم الأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتقديم درع التميز الثقافي لعام 2021 إلى الروائي عصام يوسف.

وخلال المسابقة تنافست مجموعة من الفرق المختلفة، وتأهل كل من فريق "المستقبل" من المستوى الدراسي الثاني وفريق "قدها" من قسم العلوم السياسية المستوى الرابع، وانتهت المسابقة بفوز فريق "قدها" بلقب المسابقة «عباقرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية».

الكلمات المفتاحية

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عباقرة اقتصاد وعلوم سياسية برنامج العباقرة السفير محمد العرابى

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