مد معرض أهلًا مدارس الرئيسي إلى الجمعة أول اكتوبر





أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن بشرى سارة للمواطنين ، وهى مد فترة معرض "أهلًا مدارس الرئيسي" المُقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات حتى نهاية يوم الجمعة 1 من أكتوبر القادم بدلًا من موعد نهايته ، والذي كان مقررًا له 30 من سبتمبر الجاري.





وقال "العربي" إن مد فترة المعرض تأتي دعمًا ومساندة للمواطنين ، وإتاحة الفرصة أمام الأسر المصرية من أجل الاستفادة من السلع المدرسية المُدعمة بالمعرض ، مشيرًا إلى أن كافة تكاليف تجهيز المعرض الرئيسي "أهلًا مدارس "تحملتها غرفة القاهرة ، والتي بلغت حوالى 4.5 مليون جنيه ، دون أن يتحمل العارضون أي تكلفة من أجل وضع تخفيضات كبيرة على السلع، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات المعنية المختلفة مثمر جدًا لتنظيم معرض أهلًا مدارس بالمحافظات المختلفة.





وتنظم غرفة القاهرة المعرض الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض ضمن خطة الاتحاد العام للغرف التجارية ، تماشيًا مع الخطة العامة للدولة طبقًا لرؤية مصر 2030 ، الذي انطلق الخميس ويستمر حتى 1 من أكتوبر المقبل ، بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية ومحافظة القاهرة، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مشددًا على أن زيادة التعاون وتكامل الأداور بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة القاهرة واتحاد الغرف التجارية أمر مهم لتنظيم معرض ناجح يفيد المواطنين ، ويخفف الأعباء عن كاهلهم ، وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا.





وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمشاركة القوية للشعب المختلفة بغرفة القاهرة، خاصة في قطاعات الأدوات الدراسية ، والملابس والأحذية والمنتجات الجلدية ، وأجهزة الحاسب الآلى، وغيرها من الأنشطة التي تحتاجها الأسر المصرية بشكل عام، وبصفة خاصة أثناء الموسم الدراسى.