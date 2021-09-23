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قافلة طبية تخدم 1330 مريضا بالشيخ هلال في الدقهلية (صور)

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 05:35 م
خدمات طبية
خدمات طبية
محمد كشك
استمرت أعمال القوافل الطبيه لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة، بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حيث وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر خلال يومي 20، 21 سبتمبر 2021، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1330 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة ).

وقد كان البيان الختامي كالآتي: باطنة 344، أطفال 256، عظام 253، جلدية 184، أسنان 83، جراحة 101، نسا وتنظيم أسرة 109

كما تم إجراء 368 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 170 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 133 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 14 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.
قافلة طبية تخدم 1330 مريضا بالشيخ هلال في الدقهلية (صور)
قافلة طبية تخدم 1330 مريضا بالشيخ هلال في الدقهلية (صور)
قافلة طبية تخدم 1330 مريضا بالشيخ هلال في الدقهلية (صور)
قافلة طبية تخدم 1330 مريضا بالشيخ هلال في الدقهلية (صور)
قافلة طبية تخدم 1330 مريضا بالشيخ هلال في الدقهلية (صور)
قافلة طبية تخدم 1330 مريضا بالشيخ هلال في الدقهلية (صور)
قافلة طبية تخدم 1330 مريضا بالشيخ هلال في الدقهلية (صور)
قافلة طبية تخدم 1330 مريضا بالشيخ هلال في الدقهلية (صور)

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هالة زايد محافظ الدقهليه قافلة طبية

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