موانيء البحر الأحمر تتداول 274 شاحنة و3500 طن بضائع عامة









أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانيء الهيئة اليوم شهدت تداول 274 شاحنة، و3500 طن بضائع عامة.





وأوضحت هيئة موانىء البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 1300 طن بضائع، و98 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 2200 طن بضائع، و176 شاحنة.





وشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين "دليلة" و"الحرية2"، بينما استقبل الميناء السفينة "امل"، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "آيلة" و"عمان"، وغادرت ثلاث سفن وهى "عمان"، و"آيلة" و"بريدج"..