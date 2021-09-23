كارتيرون يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الزمالك

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك موقفه النهائي من رحيل مروان حمدي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري.





كارتيرون يرفض رحيل مروان حمدي

ورفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فكرة رحيل مروان حمدي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.





من جانبه أكد مصدر بنادي الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض استقر على بقاء مروان حمدي، خوفا من تأكيد حكم إيقاف القيد لمدة موسمين.





وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يتخوف من عدم إيجاد حل فى أزمة قيد المحترف التونسي سيف الدين الجزيرى، بعد شراء عقده من صفوف المقاولون العرب.





الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك كان قد طلب فى وقت سابق رحيل مروان حمدي على سبيل الإعارة أو دخوله فى صفقة تبادلية.



