"المالية": بطاقة "ميزة" تتيح الشراء من كافة المواقع الإلكترونية (فيديو)

قالت داليا فوزي، مديرة وحدة الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إن بطاقة "ميزة" تتعامل مع كافة المواقع الإلكترونية داخل مصر كمرحلة أولى، وفيما بعد سيتم إتاحة البيع والشراء من المواقع الأجنبية التي تقع خارج جمهورية مصر العربية من خلال "ميزة".





وتابع "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن وزارة المالية حولت جزءًا كبيرًا من بطاقات البنكية الخاصة يصل لـ2.4 مليون بطاقة أي حوالي 50% من الموظفين، مشيرًا إلى أن كافة العاملين في الدولة سيحملون بطاقة ميزة مع انتهاء يناير 2022 بناءً على تعليمات وزير المالية الدكتور محمد معيط.



