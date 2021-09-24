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"المالية": بطاقة "ميزة" تتيح الشراء من كافة المواقع الإلكترونية (فيديو)
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 03:21 ص
كساب أحمد
قالت داليا فوزي، مديرة وحدة الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إن بطاقة "ميزة" تتعامل مع كافة المواقع الإلكترونية داخل مصر كمرحلة أولى، وفيما بعد سيتم إتاحة البيع والشراء من المواقع الأجنبية التي تقع خارج جمهورية مصر العربية من خلال "ميزة".
وتابع "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن وزارة المالية حولت جزءًا كبيرًا من بطاقات البنكية الخاصة يصل لـ2.4 مليون بطاقة أي حوالي 50% من الموظفين، مشيرًا إلى أن كافة العاملين في الدولة سيحملون بطاقة ميزة مع انتهاء يناير 2022 بناءً على تعليمات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
ولفتت إلى أن الدولة تقدم خدمات متميزة لكافة العاملين في الدولة من خلال بطاقة "ميزة" التي عليها الكثير من الخدمات، مشددة على ضرورة استكمال البيان الخاص ببطاقة "ميزة"، خاصة أن البطاقة لن تفعل إلا بعد استكمال هذا البيان.