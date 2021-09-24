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انتشال 3 جثث غرقوا في ترع بالبحيرة (أسماء)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
تمكن رجال الإنقاذ النهري بالبحيرة، من انتشال عدد ٣ جثث غرقوا في ترع الخندق، أبو دياب، والبهي، بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم جثث هامدة للمستشفيات العامة وجري إيداعهم بثلاجات حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد باستقبال مستشفي دمنهور التعليمي، جثة هامدة ادعاء اسفكسيا الغرق بترعة الخندق بكورنيش دمنهور بجوار مسجد عمر ابن الخطاب بجوار كوبري إفلاقة.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة "عبد الجواد السيد الفقي" ٦٣ سنة مقيم بقرية إفلاقة البلد بمركز دمنهور، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال مستشفي ايتاي البارود المركزي جثة هامدة ادعاء اسفكسيا الغرق
بترعه ابو دياب بشبرا النونه.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة "ياسر عطيه احمد الصعيدي" ٢٧ سنه، مقيم بشبرا النونه بمركز ايتاي البارود، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقي مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال مستشفي إيتاي البارود جثة هامدة إدعاء اسفكسيا الغرق بترعة قرية البهي.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة "كريم محمد جابر" ١٠ سنوات مقيم بقريه النبيرة بايتاي البارود، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة.

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