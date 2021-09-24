سوزان نجم الدين تكشف حقيقة ارتباطها بحارسها الخاص

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن حقيقة زواجها من حارس شخصي، وذلك بعد انتشار صورتهما على السوشيال ميديا، وتصدرهم التريند.



وقالت سوزان تميم في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، أن هذه الأخبار المتداولة شائعة لا تمث الحقيقة بصلة.



وكشفت سوزان نجم الدين، أنها لا تعلم مصدر هذه الشائعات التي تحيط بحياتها الخاصة، موجهة رسالة لمن ينشر الشائعات، بضرورة التوقف عن فعل ذلك.







من ناحية أخرى، تشارك سوزان نجم الدين، بمسلسل "تماسيح النيل"، وهو من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.