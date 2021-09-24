تعرف على موعد اختبارات المرحلة الأولى لوظائف السكة الحديد

يعيش متسابقو وظائف السكة الحديد إعلان رقم (1) عن مسابقة تعيين 250 مهندسا تخصص "ميكانيكا - كهرباء - مدني - اتصالات - حاسبات"، حالة من الانتظار واللهفة لمعرفة موعد اختبارات المرحلة الأولى من المسابقة، والمقرر عقدها في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الواقع في 13 ش صلاح سالم مدينة نصر – القاهرة بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات.





وتستعرض "الفجر" موعد اختبارات المرحلة الأولى لوظائف السكة الحديد رقم (1) مهندسين، وفقا للمنطقة التابع لها المتسابق والتخصص، والتي تحدد عقدها بداية من 27 نوفمبر لتنتهي في 30 نوفمبر، على أن يتم اختبار التخلفات من المتقدمين بكافة التخصصات ومن مختلف المناطق يوم 2 ديسمبر.





وتحدد موعد اختبارات المرحلة الأولى لوظائف السكة الحديد رقم (1) مهندسين، كالتالي:





السبت 27 نوفمبر:

عقد الاختبارات لمهندسي الميكانيكا والكهرباء من جميع المناطق.





الأحد 28 نوفمبر:

عقد اختبارات للمهندسين المدنيين من قانطي منطقة القاهرة (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، ومنطقة شرق الدلتا (الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - شمال وجنوب سيناء)، والمنطقة الوسطى (أسيوط - سوهاج -المنيا - الفيوم - قنا - الوادي الجديد - بني سويف).





الإثنين 29 نوفمبر:

عقد اختبارات للمهندسين المدنيين من قانطي منطقة شرق الدلتا (الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - شمال وجنوب سيناء)، ومنطقة وسط الدلتا (الغربية - الدقهلية - المنوفية - دمياط -كفر الشيخ)، ومنطقة غرب الدلتا (الإسكندرية - البحيرة - مرسى مطروح)، والمنطقة الجنوبية (أسوان - الأقصر - البحر الأحمر).





الثلاثاء 30 نوفمبر:

عقد الاختبار لمهندسي الاتصالات ذكور وإناث لجميع المناطق، وكذا اختبارات لمهندسي الحاسبات ذكور وإناث من جميع المناطق، عدا المنطقة الجنوبية للذكور، والتي لم تحظى بمرشحين ذكور بهذا التخصص.





وفي الوقت نفسه طالبت الهيئة القومية للسكك الحديدية المتسابقين بضرورة حضور الاختبارات في الأيام المحدد فقا للمنطقة دون تخلف، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا "كمامة وكحول"، والحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل للتسجيل واستكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية، منوهة أنه لم يُسمح بالدخول بعد الميعاد.



