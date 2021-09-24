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خريطة مناطق سقوط الأمطار في مصر

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 10:13 ص
أمطار
أمطار
محمد العطار

تشهد عدد من المحافظات والمناطق في مصر سقوط للأمطار خلال الفترة الحالية، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المختصين بهيئة الأرصاد الجوية.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.
سقوط أمطار خفيفة
وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى  والدلتا، خلال ساعات، وتزداد فرصة سقوط الأمطار مع تقدم الوقت كما شهد  شرق القاهرة سقوط أمطار مع فجر الجمعة.

ومحافظة شمال سيناء، فجر اليوم، لسقوط أمطار متوسطة ومتقطعة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة مقارنه بالأيام الماضية.
الحركة التجارية ومظاهر الحياة
ولم تؤثر الأمطار على الحركة التجارية ومظاهر الحياة العامة داخل المحافظة. كما لم تؤثر على حركة السير على الطرق العامة والفرعية بالمحافظة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار في بعض المناطق من محافظات الجمهورية، حيث شهدت كلا من محافظات دمياط والعريش وبورسعيد أمطارا صباح اليوم الجمعة.

وقال الهيئة إنه سيكون هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، خلال الساعات القليلة المقبلة، كما سيحدث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 3-4 متر، بينما تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.


وبداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل تتعرض مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري لفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، ومناطق من شرق القاهرة لفرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة، إضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط بارتفاع أمواج يتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 متر.

الكلمات المفتاحية

طقس درجات الحرارة أمطار

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