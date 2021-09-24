 مجد حسيبو أمينًا عامًا لحزب مستقبل وطن بأسوان خلفًا لحسن خليل



حزب مستقبل وطن بأسوان

وأضاف حسيبو إنه يتقدم بالشكر إلى الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، وذلك لثقتهم فيه وتوليه منصب أمين عام حزب مستقبل وطن محافظة أسوان، والجدير بالذكر أن النائب مجدي الدين حسيبو هو عضو مجلس الشيوخ بمحافظة أسوان، حيث كان يشغل داخل الحزب منصب أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز إدفو، ليتولى منصب أمين عام مستقبل وطن محافظة أسوان خلفا للنائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب.



مقاطع جنسية

وكان قد كشف النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب عن دائرة محافظة أسوان، حقيقة ظهوره في مقاطع جنسية برفقة نائبة.



جاء هذا عقب تداول مقطع فيديو مخل منسوب له وللنائبة ن. ح، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة

أكد النائب مجد الدين حسيبو عضو مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة أسوان، توليه منصب الأمين العام لحزب مستقبل وطن لمحافظة أسوان، خلفا للنائب حسن سيد خليل.